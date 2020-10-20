Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 10,5 тыс. человек

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за прошедшие сутки зафиксировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

По его данным, за сутки случаев смерти от вируса не выявили.

Общее количество зараженных в Таджикистане с начала пандемии достигло 10 533 человек, из них выздоровели 9563 пациента, скончались 80 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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