На утро 20 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 115 человек. Всего — 109 623

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 115 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 20 октября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 18;
- Карагандинская область - 16;
- город Нур-Султан - 13;
- город Алматы - 12;
- Павлодарская область - 11;
- Атырауская область - 10;
- Северо-Казахстанская область - 8;
- Акмолинская область - 6;
- Западно-Казахстанская область - 5;
- Костанайская область - 5;
- Алматинская область - 4;
- город Шымкент - 3;
- Жамбылская область - 2;
- Актюбинская область - 1;
- Кызылординская область - 1.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 109 623 случая заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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