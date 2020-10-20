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  20 октября 2020
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На утро 20 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 115 человек. Всего — 109 623

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 115 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 20 октября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 18;

- Карагандинская область - 16;

- город Нур-Султан - 13;

- город Алматы - 12;

- Павлодарская область - 11;

- Атырауская область - 10;

- Северо-Казахстанская область - 8;

- Акмолинская область - 6;

- Западно-Казахстанская область - 5;

- Костанайская область - 5;

- Алматинская область - 4;

- город Шымкент - 3;

- Жамбылская область - 2;

- Актюбинская область - 1;

- Кызылординская область - 1.

Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлено 109 623 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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