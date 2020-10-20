За сутки в Узбекистане выявлено 304 случая коронавируса

CentralAsia (UZ) - 19 октября нынешнего года в Узбекистане выявлено 304 случая заболевания коронавирусом.

По данным Минздрава, за сутки в стране скончались от коронавируса 4 больных. Общий показатель смертности с начала пандемии достиг 531.

В настоящее время из выявленных с начала пандемии 63 607 пациентов выздоровели 60 717 человек, показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 95 процентов.

В медучреждениях страны проходят лечение 2359 пациентов. Из них 308 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 91 — в крайне тяжелом.