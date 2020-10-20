В китайском зоопарке медведи загрызли смотрителя на глазах у посетителей

CentralAsia (CA) - В Шанхайском парке диких животных медведи загрызли сотрудника на глазах у посетителей, сообщает ВВС.

Инцидент был снят видео одним из пассажиров туристического автобуса. На видео, разошедшемся в интернете, автобус проезжает через зону диких животных, и пассажиры начинают кричать, указывая на скопление медведей за окном.

«Там кто-то есть!» - восклицает один пассажир, а другой спрашивает: «Что происходит?»