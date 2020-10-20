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  20 октября 2020
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В китайском зоопарке медведи загрызли смотрителя на глазах у посетителей

CentralAsia (CA) -  В Шанхайском парке диких животных медведи загрызли сотрудника на глазах у посетителей, сообщает ВВС.

Инцидент был снят видео одним из пассажиров туристического автобуса. На видео, разошедшемся в интернете, автобус проезжает через зону диких животных, и пассажиры начинают кричать, указывая на скопление медведей за окном.

«Там кто-то есть!» - восклицает один пассажир, а другой спрашивает: «Что происходит?»

Зоопарк принес соболезнования семье погибшего сотрудника, добавив, что руководство страшно расстроено из-за произошедшей трагедии и сделает все, чтобы подобное не повторилось. Парк также извинился перед туристами, ставшими свидетелями жуткого инцидента, и возместил им стоимость билетов.

Парк временно закрыл зону диких животных, в которой медведи перемещались без преград, и усилил меры безопасности. Посетители могли находиться в этой зоне только внутри автобусов.

Видео инцидента быстро разошлось в китайской соцсети Weibo и вызвало споры по поводу необходимости существования зоопарков.

Одни пользователи призывали вообще закрыть зоопарки, отметив, что медведи просто вели себя, как подобает диким животным. Другие посчитали виновным в трагедии руководство зоопарка и недостаточные меры безопасности.

Нападения животных на сотрудников зоопарков в Китае редкость, но в недавнем прошлом произошло несколько случаев нападения на посетителей, спровоцированных, как утверждается, ими самими. Так, в 2017 году медведь укусил посетителя китайского сафари-парка, проигнорировавшего предостерегающие знаки и открывшего окно, чтобы покормить медведя.

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