Узбекистан выделит $290 млн на борьбу с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В 2021 году Узбекистан потратит около 20 триллионов сумов (или более $1,9 миллиарда ) на здравоохранение, в том числе предусмотрено выделить 3 триллиона сумов (около $290 миллионов ) на меры по борьбе с коронавирусом и 1,8 триллиона сумов (около $174 миллионов ) на закупку лекарств.

Об этом было объявлено 19 октября в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, на котором обсуждались параметры государственного бюджета на 2021 год.

Как сообщает пресс-служба президента, на глава государства отметил, что при планировании бюджета на следующий год необходимо учитывать продолжающуюся пандемию, снижение мировой экономической активности.

Было отмечено, что в следующем году впервые на онкогематологию будет выделено около 90 миллиардов сумов ($8,6 млн). Кроме того, 7 процентов поступлений от акцизного налога на табачную продукцию будут перечисляться в Фонд по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями. Также в следующем году впервые будет выделено 130 миллиардов сумов ($12,5 млн) на доведение охвата медицинскими услугами пациентов, нуждающихся в гемодиализе, до 100 процентов.

На встрече было отмечено, что в условиях пандемии в 2021 году планируется увеличить расходы на социальную сферу на не менее 15 процентов по сравнению с текущим годом. В частности, намечено увеличить уровень охвата детей дошкольным образованием до 70 процентов, а долю частного сектора в этой сфере – до 25 процентов. Бюджетные ассигнования Министерству народного образования будут повышены на 16 процентов. Впервые из бюджета будет выделено 100 миллиардов сумов ($9,6 млн.) на подключение школ к сети интернет, а также 200 миллиардов сумов ($19,2 млн.) на оборудование.

В целях сокращения бедности число малообеспеченных семей, получающих социальные пособия, будет увеличено вдвое по сравнению с началом 2020 года. Также планируется впервые в 2021 году выделить 30 миллиардов сумов (около $2,9 млн) из бюджета на обеспечение жильем детей-сирот. Должностным лицам поручено разработать новый порядок предоставления такого жилья и составить списки претендентов.