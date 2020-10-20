За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 115 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 115 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 145 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 156;

- Нур-Султан - 13 690;

- Атырауская область - 10 948;

- Карагандинская область - 9950;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6771;

- Шымкент - 5129;

- Алматинская область - 4810;

- Жамбылская область - 4068;

- Северо-Казахстанская область - 4026;

- Павлодарская область - 3903;

- Туркестанская область - 3336;

- Акмолинская область - 3334;

- Мангистауская область - 3247;

- Актюбинская область - 3216;

- Кызылординская область - 3119;

- Костанайская область - 3057.

Коронавирус в Казахстане

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