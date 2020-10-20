За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 115 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 115 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 145 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 156;
- Нур-Султан - 13 690;
- Атырауская область - 10 948;
- Карагандинская область - 9950;
- Восточно-Казахстанская область - 8385;
- Западно-Казахстанская область - 6771;
- Шымкент - 5129;
- Алматинская область - 4810;
- Жамбылская область - 4068;
- Северо-Казахстанская область - 4026;
- Павлодарская область - 3903;
- Туркестанская область - 3336;
- Акмолинская область - 3334;
- Мангистауская область - 3247;
- Актюбинская область - 3216;
- Кызылординская область - 3119;
- Костанайская область - 3057.
Коронавирус в Казахстане
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