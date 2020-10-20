Эксперт оценил, сможет ли вакцина избавить мир от коронавируса?

CentralAsia (CA) - Главный научный советник британского правительства Патрик Валланс заявил, что при появлении вакцины от коронавируса маловероятно, что COVID-19 исчезнет полностью, сообщает телеканал Sky News.

Выступая в комитете британского парламента, Валланс указал, что единственным инфекционным заболеванием, которое человечеству удалось полностью ликвидировать, является оспа. Что касается коронавируса, борьба с ним в будущем станет больше похожа на борьбу с сезонным гриппом, считает советник британского правительства.



«Я думаю, что маловероятно, что у нас появится действительно стерилизующая вакцина, которая полностью остановит инфекцию», - приводит его слова агентство РИА Новости.



По мнению специалиста, также маловероятно, что вакцина будет доступна для «любого рода широкого общественного применения» по крайней мере до весны 2021 года.



«Очевидно, что по мере улучшения управляемости с появлением вакцинации, это начнет больше походить на ежегодный грипп», - отметил Валланс, добавив, что «вполне вероятно, что эта болезнь будет циркулировать и носить эндемический характер».