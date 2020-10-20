Россия поставила комплект гидрооборудования для модернизации ГЭС в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Российская компания «Силовые машины» изготовила и поставила на строительную площадку Фархадской ГЭС в Узбекистане направляющий аппарат и подшипник гидротурбины. Это последний комплект гидрооборудования, предназначенный для модернизации гидроагрегата.

Как сообщили в компании, параллельно «Силовые машины» продолжают монтажные работы ранее поставленного оборудования для гидроагрегата №1, завершается изготовление дополнительного турбинного оборудования для гидроагрегата №4.

Все основное энергетическое оборудование для модернизации Фархадской ГЭС изготовлено петербургскими энергомашиностроительными предприятиями – Ленинградским Металлическим заводом и заводом «Электросила», а также Калужским турбинным заводом.

Контракт на модернизацию Фархадской ГЭС был заключен между АО «Силовые машины» и АО «Узбекгидроэнерго» в 2017 году. Всего будут модернизированы 4 ГА с увеличением общей мощности ГЭС на 11,4% - с 114 МВт до 127 МВт. Кроме того, будут увеличены КПД двух поворотно-лопастных гидротурбин на 4,8 % и двух радиально-осевых – на 5,1 %. Полный срок службы гидроагрегатов составит 40 лет.

Реализация проекта позволит обновленной ГЭС увеличить ежегодную выработку электроэнергии на 11,4% до 127 МВт.

Контакт финансируется за счет собственных средств АО «Узбекгидроэнерго» и кредита Внешэкономбанка.

Территория, на которой находится Фархадская ГЭС, долгое время была предметом конфликта между Узбекистаном и Таджикистаном. В 2018 году Таджикистан и Узбекистан договорились, что территория принадлежит Таджикистану, но сам гидрообъект — Узбекистану.