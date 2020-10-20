В Монголии за сутки выявили 2 новых случая заражения СOVID-19

CentralAsia (MNG) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (СOVID-19) в Монголии за сутки возросло на два, и достигло 326.

Накануне тест на коронавирус сдали 956 человек, два из них показали положительный результат. Таким образом общее количество случаев инфицирования COVID-19 в Монголии достигло 326, все случаи являются завозными. Общее количество выздоровевших составляет 312 человек.

В настоящее время всего 14 пациентов находятся под меднаблюдением в НИЦИЗ. У 9 из них болезнь протекает в легкой форме, а у 5 наблюдается тяжелая форма заражения.

Коронавирус в Монголии

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