Французский актёр Жерар Депардье снялся в документальном фильме об Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В документальном фильме Арно Фрийе «Моя узбекская мечта» Жерар Депардье отправляется в путешествие по Узбекистану. Он общается с гидами, священниками и местными жителями. Его тяга к религии и философии проявляется в интересе к богатым духовным традициям страны, отмечается в материале издания Valeurs actuelles (Франция) «Узбекистан — последняя любовь Депардье».

«Здесь находится один из перекрестков цивилизации». Такой вывод делает Жерар Депардье после двух недель скитаний по Узбекистану на рубежах Азии, России и Ближнего Востока. Отправляясь в путешествие в Среднюю Азию, французский актер открывает для себя местные традиции и следы множества других цивилизаций: турок, персов, греков, арабов, монголов, русских… Все эти великие империи сменяли друг друга в зоне шелкового пути, формируя тем самым на редкость богатую этническую и культурную мозаику.

«Я путешествую так, как мне нравится: в одиночку». В течение всего фильма закадровый голос Депардье ведет нас по дорогам страны, где сменяли друг друга ставшие настоящим сосредоточием истории города: Хива, Бухара, Самарканд… Их сокровища предстают перед нами во всем своем великолепии. Первый из этих городов находится у пустыни Каракум и был в прошлом центром исламского искусства и науки. Он полон архитектурных богатств, начиная с медресе Амин-хана и его покрытого бирюзовой керамикой великолепного минарета. Затем мы попадаем в Бухару, столицу персидской династии Саманидов в IX-X веках. В ее историческом центре (он полностью внесен во всемирное наследие ЮНЕСКО) находятся такие памятники как покрытая мозаикой мечеть Калян и медресе Мири Араб, одна из самых знаменитых коранических школ Средней Азии. Наконец, в центре Самарканда мы видим «Регистан», невероятный архитектурный ансамбль (наверное, один из самых впечатляющих и изящных в мусульманском мире) с тремя университетами и россыпью мечетей в разноцветных мотивах. Захватывающие виды чередуются с картинами повседневной жизни на улицах.

Депардье приводит нас и в менее известные места, такие как Нукус. Хотя ему далеко до великолепия Самарканда или Бухары, этот некогда находившийся поблизости от Аральского моря город привлекает наше внимание к катастрофе, у которой нет аналогов в истории: речь идет о практически полном исчезновении моря, от которого почти не осталось следов на полосе земли в 180 км, отделяющей сейчас город от воды. Аральское море лишилось 90% площади после того, как советские власти решили начать забор воды из рек Амударья и Сырдарья для массового производства хлопка. Прогуливаясь по впечатляющему кладбищу покрытых песком кораблей, актер предается мрачным размышлениям об «идеологии, которая осушила море», уничтожив тем самым целую экосистему. Кроме того, Нукус может привлечь любителей искусства и истории музеем Савицкого, где хранится одна из крупнейших в мире коллекций русского авангарда, которую чудесным образом удалось спасти усилиями одного человека в период, когда в искусстве и литературе СССР свирепствовал «социалистический реализм».

Хотя Узбекистан стал полноценным государством только после распада СССР в 1991 году, стране удалось сохранить богатые традиции, которые переплетаются с повседневной жизнью разных сообществ, не подрывая их вековое мирное сосуществование. «Здесь тысячелетнее дерево становится священным», — восклицает Депардье после визита в уголок природы, куда каждый год стекаются тысячи паломников. Актер с улыбкой принимает участие в традиционной узбекской свадьбе, которую благословляет от всего сердца. Не в его правилах пропускать застолья. Депардье с аппетитом пробует плов во всех посещаемых им городах. «У вас во Франции есть 365 видов сыра, а у нас — 365 видов плова», — смеется его франкоязычный гид.

Забавный, задумчивый, восхищенный… Жерар Депардье общается с гидами, священниками и местными жителями, чтобы «открыть для себя страну свободно, как путешественник, а не турист». Его тяга к религии и философии проявляется в интересе к богатым духовным традициям страны, где уживаются 45 религий. Отметим две прекрасные встречи, которые захватили все внимание актера. Первая — с имамом-суфистом в мавзолее Ибн Аббас в некрополе Шахи-Зинда в Самарканде. Ему нравится этот философский ислам, который нацелен на самосовершенствование. Чувствуется, что молитвы трогают его. Вторая встреча — с раввином из Бухары, который говорит о тысячелетнем присутствии евреев в регионе до массового отъезда в Израиль и США после распада СССР. Как мы знаем, духовные скитания Депардье приведут его к православному христианству, и он примет крещение в русском православном соборе Парижа несколько месяцев спустя.

Этот документальный фильм продолжительностью в 71 минуту был снят Арно Фрийе при поддержке посольства Узбекистана во Франции. Его главной целью было привлечь внимание к стране, которая так плохо известна среди французских туристов. Novastan, единственное специализирующееся на Средней Азии франко-немецкое СМИ, выступило инициатором проекта, который смог увидеть свет благодаря недавним политическим переменам в узбекской власти: она стремится к строительству более открытой экономики после четверти века закрытого режима. Узбекистан обладает тысячелетней историей, о которой свидетельствует множество памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, и пытается развивать все еще находящийся в зачаточном состоянии туристический сектор.

Перевод: ИноСМИ