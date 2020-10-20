В Испании впервые решили закрыть из-за коронавируса целый регион
- Азия и мир, общество
- 10:06, 20 октября 2020
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CentralAsia (CA) - В Испании впервые решили закрыть из-за распространения коронавирусной инфекции целый регион, сообщает издание Diario de Navarra.
Власти автономной области Наварра на севере Испании объявили, что въезд и выезд будет открыт только для тех, кто едет по работе, учебе или по неотложным делам. Ограничения вступят в силу на днях и продлятся по меньшей мере две недели.
Как сообщает Reuters, о новых мерах объявили и другие испанские регионы.
По данным университета Джонса Хопкинса, на 20 октября в Испании зарегистрировано 974,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 33 тыс. человек.