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  20 октября 2020
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В Ташкенте у здания Генпрокуратуры более 30 граждан организовали пикет

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 18 октября текущего года группа граждан собралась перед приемной Генеральной прокуратуры и организовала пикет, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что граждане понесли материальный ущерб в результате мошенничества, вложив денежные средства в платформу International Consulting Group, возглавляемую А. Менгом и А. Молотягиным. Всего было принято 33 обращения от граждан, принявших участие в данном мероприятии.

В ведомстве заявили, что в настоящее время в следственном управлении при ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан («Мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием»).

Дело взято под контроль Генпрокуратуры. В сообщении не уточняется о деталях мошенничества.

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