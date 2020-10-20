Ирландия продлевает карантин из-за коронавируса до декабря
- Азия и мир, общество
- 10:26, 20 октября 2020
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CentralAsia (CA) - В правительстве Ирландии приняли решение ввести в стране шестинедельный карантин из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, пишет «Московский Комсомолец».
Новый режим начнет действовать с 21 октября. Власти также заявили, что в стране максимальный уровень эпидемиологической опасности, а число зараженных превысило 50 тыс. человек.
По данным издания, в стране перестанут работать все магазины, кроме продуктовых и аптек. Закроют заведения общепита, парикмахерские, фитнес-клубы и салоны красоты. Гражданам разрешено покидать дома только в радиусе 5 км.