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  20 октября 2020
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Ирландия продлевает карантин из-за коронавируса до декабря

CentralAsia (CA) -  В правительстве Ирландии приняли решение ввести в стране шестинедельный карантин из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, пишет «Московский Комсомолец».

Новый режим начнет действовать с 21 октября. Власти также заявили, что в стране максимальный уровень эпидемиологической опасности, а число зараженных превысило 50 тыс. человек.

По данным издания, в стране перестанут работать все магазины, кроме продуктовых и аптек. Закроют заведения общепита, парикмахерские, фитнес-клубы и салоны красоты. Гражданам разрешено покидать дома только в радиусе 5 км.

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