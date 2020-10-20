[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
США обвинили россиян в организации кибератак
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  США предъявили обвинения в организации серии кибератак в разных странах мира шести россиянам, утверждая, что все они — бывшие или действующие сотрудники ГРУ.

Как пишет Euronews, им в частности вменяется в вину причастность к кибератакам с использованием вируса NotPetya против партии нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона во время его предвыборной кампании в 2017 году, а также к кибератакам против Организации по запрещению химического оружия, занимавшейся расследованием отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.

Из-за действий обвиняемых, по версии Вашингтона, два года назад были также временно парализованы олимпийские IT-системы в Пхенчхане. В результате вышли из строя экранные мониторы, сеть WI-FI и официальный сайт Олимпиады, а болельщики не смогли распечатать билеты.

Об этих и других нападениях сообщил на пресс-конференции помощник министра юстиции США по нацбезопасности Джон Демерс.

«Ни одна страна не использовала свой кибернетический потенциал так злонамеренно и безответственно, как Россия, бессмысленно причиняя беспрецедентный ущерб для незначительного тактического успеха», - заявил он.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что также участвовал в расследовании совместно с американской разведкой.

«Циничны и безрассудны подобные заявления, а не действия России», - ответил на это председатель комитета Госдумы по международным делами Леонид Слуцкий, отметив, что подобные шаги лишь ухудшают отношения между странами. Москва и раньше отвергала обвинения в организации и проведении кибератак, а Вирус NotPetya в свое время атаковал также системы Роснефти и Башнефти.

В свою очередь, как сообщает РИА Новости, посольство России в Вашингтоне тоже отвергает обвинения США в адрес российских граждан в хакерской и «дестабилизирующей» деятельности по всему миру.

print
  • Минздрав Узбекистана прокомментировал очереди у морга за телами, скончавшихся от коронавируса
  • В Ташкенте приготовили 10-метровый шашлык
  • Французский актёр Жерар Депардье снялся в документальном фильме об Узбекистане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com