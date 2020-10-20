Эксперт рассказал, кому кроме вас доступна камера вашего телефона

CentralAsia (CA) - » Практически единственная ситуация, при которой кто-то, кроме вас, может получить доступ к камере вашего смартфона — заражение устройства вирусной программой, рассказал агентству «Прайм» руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов.

В этом случае камера может делать фотографии, а злоумышленники — шантажировать этими снимками владельца смартфона, говорит он.

«Вероятность того, что ваша камера телефона интересна корпорациям-производителям оборудования или приложениям вроде Instagram, близка к нулю. Шпионом скорее может оказаться с виду безобидное приложение (например, органайзер или фонарик), которое на самом деле является замаскированным зловредом», - отмечает эксперт

Такие программы встречаются даже в официальных магазинах, поэтому нужно очень внимательно смотреть на рейтинг приложения, на разрешения, которые оно запрашивает и читать отзывы, добавляет он.

«Для того, что просмотреть какие приложения имеют доступ к интересующим функциям, необходимо на Android зайти в Настройки/Приложения и уведомления/Разрешения приложений, на iOS в Настройки/Конфиденциальность», - объясняет Куканов.

Для профилактики или для обнаружения вируса, если он все же проник на устройство, рекомендуется постоянно держать на телефоне активный и обновляемый антивирус, заключил эксперт.