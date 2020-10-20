[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Недалеко от границы Туркменистана обнаружены снежные барсы (видер)

CentralAsia (TM) -  Своей находкой поделились смотрители парка из округа Севадкух иранской провинции Мазендеран, расположенной на южном побережье Каспия. Им удалось увидеть семью персидских леопардов, сообщило иранское издание mehrnews.com.

Персидский леопард (снежный барс) включен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП), поскольку этот вид находится под угрозой исчезновения. Популяция постоянно сокращается, и на данный момент оценивается в 871-1290 взрослых животных.

По данным Министерства окружающей среды Ирана, в период с 2005 по 2014 гг. было убито около 156 леопардов. По оценкам ученых, на данный момент в Иране насчитывается не более 500 персидских леопардов.

print
  • Деловая встреча Монголии и Франции пройдет виртуально
  • В Монголии за сутки выявили 2 новых случая заражения СOVID-19
  • Узбекистан выделит $290 млн на борьбу с коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com