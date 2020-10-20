Недалеко от границы Туркменистана обнаружены снежные барсы (видер)

CentralAsia (TM) - Своей находкой поделились смотрители парка из округа Севадкух иранской провинции Мазендеран, расположенной на южном побережье Каспия. Им удалось увидеть семью персидских леопардов, сообщило иранское издание mehrnews.com.

Персидский леопард (снежный барс) включен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП), поскольку этот вид находится под угрозой исчезновения. Популяция постоянно сокращается, и на данный момент оценивается в 871-1290 взрослых животных.

По данным Министерства окружающей среды Ирана, в период с 2005 по 2014 гг. было убито около 156 леопардов. По оценкам ученых, на данный момент в Иране насчитывается не более 500 персидских леопардов.

