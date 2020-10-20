В аймаке Дорнод открылся первый сельский центр «Start-Up»

CentralAsia (MNG) - Первый сельский «Стартап-центр» был открыт в аймаке Дорнод в Монголии с вложением 120 миллионов тугриков ($43 тыс.) из Фонда местного развития.

В рамках «Программы содействия занятости молодежи», реализуемой Министерством труда и социальной защиты, в аймаке Дорнод успешно продолжаются работы по поддержке молодых людей, начинающих свою деятельность.

Как сообщил начальник управления труда и социальной защиты населения аймака Н. Мөнхгэрэл, выделено 230 млн тугриков ($ 81 тыс.) для 23 видов молодежного бизнеса. В частности, каждый из 10 миллионов тугриков ($ 3510) был отдан одному стартапу в 2017 году, 4 стартапам в 2018 году и 18 стартапам в 2019 году, и сегодня стартапы успешно работают.

Кроме того, центр нацелен на развитие начинающих предприятий с учетом местных особенностей и наращивание их потенциала путем предоставления им необходимой информации и обучения, например, как проводить эффективные исследования и привлекать инвестиции. Центр планирует отобрать 11 проектов в этом году, как и в предыдущие годы, и предоставить каждому из них финансовую поддержку в размере 10 млн тугриков ($3510).

Аймак Дорнод образован в результате административно-территориальной реформы в 1941 году и до 1963 года назывался Чойбалсанский аймак, в честь руководителя Монгольской Народной республики Х.Чойбалсана. В 1963 году после развенчания культа личности Чойбалсана переименован в «Восточный» аймак (монг. Дорнод). Площадь аймака составляет 123 597 км². Численность населения — 68 873 человека (на конец 2010 года). Административный центр — город Чойбалсан. Аймак состоит из 14 сомонов.

Дорнод находится на крайнем востоке Монголии. Северная его граница является государственной границей Монголии с Россией (Забайкальский край), южная и восточная — границей Монголии с Китаем. На юго-западе от Дорнода расположен аймак Сухэ-Батор, на северо-западе — Хэнтий.

В северной части аймака протекает река Улдза, в его центральной части — река Керулен, на которой стоит главный город — Чойбалсан. В его восточной части, на границе с Китаем лежит озеро Буйр-Нур. На северо-западе высятся Хэнтэйские горы, покрытые лиственничной тайгой, на крайнем востоке — хребет Большой Хинган, с которого стекает река Халхин-Гол, питающая озеро Буйр-Нур. В районе этой реки в 1939 году произошли бои с японцами. Основная часть аймака представляет собой степную Восточно-Монгольскую равнину.

На территории аймака разведаны месторождения нефти, также находится крупнейшее в Монголии Дорнодское урановое месторождение.

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