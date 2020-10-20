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  20 октября 2020
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В Казахстане положительно воспринимают наметившуюся тенденцию стабилизации ситуации в Кыргызстане, - МИД РК

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане положительно воспринимают наметившуюся тенденцию стабилизации ситуации в Кыргызстане, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

«Рассматривая события в соседнем государстве как исключительно внутреннее дело, призываем вновь сформированное правительство в сложившейся непростой политической обстановке сконцентрировать усилия на восстановлении стабильности, законопорядка, консолидации общества, поддержании условий для экономического развития.

Выражаем надежду, что все политические силы страны приложат максимум усилий к поиску взвешенных и созидательных решений при строгом соблюдении норм и положений Конституции Кыргызской Республики, которые позволят достойно выйти из кризисной ситуации.

Наши страны связывают исторические узы братских, добрососедских отношений, в основе которых всегда лежали взаимопомощь и поддержка в трудные времена. Мы заинтересованы в политически стабильном и экономически процветающем Кыргызстане, в дальнейшем продолжении взаимовыгодного сотрудничества в духе договоров о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года», - говорится в сообщении.

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