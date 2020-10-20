Монгольская авиакомпания MIAT выполнила тестовый полет для авиатура. Видео

CentralAsia (MNG) - Авиакомпания MIAT Mongolian Airlines провела тестовый полет для запуска новой программы — воздушного тура, цель которой — позволить пассажирам познакомиться с природными красотами и историческими памятниками Монголии с высоты.

Самолет Boeing 737-800 компании MIAT вылетел 16 октября в Асралт Хайрхан, Бурхан Халдун, озеро Хубсугул, горы Хоридол Сарьдаг, долину Дархад, Отгонтэнгэр Хайрхан, озеро Тэрхийн Цагаан нуур и Хоргын Тогоо с сотрудниками Управления гражданской авиации Монголии (MCAA) на борту. Полет длился 3,5 часа.

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