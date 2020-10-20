Как в Германии компании следят за сотрудниками, работающими удаленно?

CentralAsia (CA) - Компании начинают нанимать детективов для слежки за своими сотрудниками, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Настолько простой может быть работа детектива: Норберт Идель звонит в дверь соседке, чтобы осведомиться о менеджере по продажам, проживающем напротив. Он якобы продает свой автомобиль, рассказывает ей Идель, но до него не получается дозвониться. Неудивительно, отвечает дама у входной двери, ведь сосед уже несколько дней в отпуске.

Две-три фразы и детектив из Золингена уже напал на след плута-удаленщика. Иделя интересует вовсе не автомобиль. Ему поручили собрать доказательства того, что менеджер на удаленке не работает. Такое подозрение закралось у его шефа в связи с тем, что сотрудник долго отвечает на электронные письма и звонки и его не застать дома, пишут авторы.

И действительно: разыскиваемый сотрудник отдыхает в кемпинге в Нидерландах, что Идель запечатлил на фотографиях.

Хотя компании и раньше приставляли детективов к сотрудникам, например, когда те неоднократно при малейшей простуде неделями находились на больничном, то с начала пандемии домашний офис стал новым прибежищем для людей, хронически не желающих работать, отмечает издание.

Сегодня почти половина компаний в Германии сомневаются в том, что их сотрудники работают дома так же продуктивно, как в офисе. Это показал опрос, проведенный среди 1 тыс. фирм кадровым агентством Randstad и Институтом экономических исследований. У некоторых компаний сомнения настолько велики, что они нанимают детективов или устанавливают шпионское программное обеспечение на компьютеры.

Сегодня детектив из Золингена проверяет, как работают сотрудники из дома, в каждом третьем своем заказе, в разгар пандемии их было еще больше.

Но как работают детективы?

В последние месяцы частный детектив Идель беседовал с руководителями многих компаний — от мелких предприятий до концернов. Треть запросов 62-летний детектив отклонил. Ведь если компания надеется с помощью детектива избавиться от неугодного сотрудника, то это неправомерно.

Отмечается, что у предприятий должно быть обоснованное и конкретное подозрение в том, что сотрудник не работает на удаленке будь то указания его коллег на то, что с ним трудно связаться, или тот факт, что он уже на протяжении нескольких месяцев дает плохие результаты.

Если задание принято и подписаны заявления о защите данных и неразглашении информации, в распоряжении частных детективов имеются два метода. Возможность первая: детективы, подобно сотрудникам полиции, могут вести расследование среди окружения человека, за которым ведется наблюдение так, как сделал это Идель в случае с отдыхающим в Голландии сотрудником, придумав историю с покупкой автомобиля.

Возможность вторая: они ведут слежку. То, что звучит впечатляюще, на практике чаще всего оказывается скучным: сидеть в автомобиле, ходить вокруг дома, наблюдать и ждать, пока что-нибудь произойдет. Детектив Андреас Зимон из Зигбурга наблюдал, как офисный сотрудник, за которым он вел слежку, покупал на строительном рынке грунт для растений и саженцы, а потом сажал их в своем саду, уходя домой каждые десять минут предположительно для того, чтобы «сделать вид, что он работает», рассказывает частный детектив. Это, по его словам, продолжалось три дня, и затем у заказчика Зимона было уже достаточно доказательств.

Детективы могут вести расследование только в местах общего пользования и ни в коем случае не могут проникать в жилье, иначе они нарушат неприкосновенность жилища. Однако детектив из Золингена признается, что порой они действуют немного жестче. «Иногда мы взбираемся на забор, чтобы увидеть, стоит ли автомобиль у гаража», - говорит он.

Интересующимся согражданам он говорит, что работает в службе дорожной статистики или измеряет качество воздуха. Его коллега Зимон, работающий детективом более 30 лет, стоя на дороге с открытым капотом автомобиля, делает вид, что ждет службу эвакуации.

За такие усилия частным детективам хорошо платят: 800 евро в день — это скорее нижняя граница оплаты их работы. Однако одного дня и одного детектива далеко недостаточно, многие судьи требуют продолжительного наблюдения и показаний нескольких детективов в качестве свидетелей, прежде чем они признают увольнение сотрудника законным.

Таким образом, сумма счета за услуги детектива может быстро составить 10 тыс. евро и более, но, по словам детектива Зимона, компании предпочитают потратить несколько тысяч евро на его услуги, чем на чрезмерно высокие отступные.

«Когда сотрудник целый день находится дома, нам трудно проверить, действительно ли он работает там или же только смотрит Netflix», - говорит Идель.

По его словам, в таких случаях он пытается взглянуть на рабочее место сотрудника с расположенного напротив многоэтажного дома или холма, однако это не всегда удается. В случае сомнений обвиняемый признается невиновным.

Но в 80% случаев Идель и Зимон выводят обманщиков на удаленке на чистую воду, пишет Handelsblatt. Сочувствия к ним они не испытывают. «Руководители компаний, находящихся в трудной финансовой ситуации, нельзя обвинять в том, что они требуют от своих сотрудников, чтобы те выкладывались и на удаленке», - говорит Идель.