Число зараженных коронавирусом в Аргентине преодолело отметку 1 млн

CentralAsia (CA) - Аргентина стала пятой страной в мире, в которой число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 1 млн (1 002 662). Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

За последние сутки в стране было зарегистрировано 12 982 новых случая заболевания, за сутки скончался 451 пациент. Общее количество умерших превысило 26 тыс. человек.

На первом месте по количеству зараженных находятся США — 8,2 млн, затем Индия — 7,5 млн, на третьем месте Бразилия — 5,2 млн, за ней Россия — 1,4 млн.