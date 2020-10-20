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  20 октября 2020
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Состоится ярмарка сельскохозяйственной продукции Монголии и Южной Кореи

CentralAsia (MNG) -  В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Южной Кореей.

По этому случаю посольство Республики Корея в Монголии, Деловой центр Кореи в Улан-Баторе, Корейское агентство по продвижению торговли и инвестиций и Торгово-промышленная палата Республики Корея в Монголии совместно организуют встречу ярмарка лучших компаний Монголии и Кореи во Дворце борьбы 23-25 октября.

Свою продукцию на ярмарке представят около 10 сельскохозяйственных предприятий Монголии и более 20 компаний Кореи.

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