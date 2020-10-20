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  20 октября 2020
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В Узбекистане коронавирус выявлен еще у 130 человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане зарегистрировано 130 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных достигло 63 737 человек.

Новые случаи выявлены в 11 регионах страны:

- 20 в Наманганской области;

- 16 в Ташкенте;

- 15 в Кашкадарьинской области;

- 15 в Сырдарьинской области;

- 12 в Самаркандской области;

- 12 в Сурхандарьинской области;

- 11 в Джизакской области;

- 10 в Андижанской области;

- 7 в Хорезмской области;

- 7 в Ферганской области;

- 5 в Республике Каракалпакстан.

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