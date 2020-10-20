В Узбекистане коронавирус выявлен еще у 130 человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане зарегистрировано 130 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных достигло 63 737 человек.



Новые случаи выявлены в 11 регионах страны:



- 20 в Наманганской области;



- 16 в Ташкенте;



- 15 в Кашкадарьинской области;



- 15 в Сырдарьинской области;



- 12 в Самаркандской области;



- 12 в Сурхандарьинской области;



- 11 в Джизакской области;



- 10 в Андижанской области;



- 7 в Хорезмской области;



- 7 в Ферганской области;



- 5 в Республике Каракалпакстан.

