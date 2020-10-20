В Узбекистане коронавирус выявлен еще у 130 человек

- Узбекистан, общество
- 12:40, 20 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане зарегистрировано 130 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных достигло 63 737 человек.
Новые случаи выявлены в 11 регионах страны:
- 20 в Наманганской области;
- 16 в Ташкенте;
- 15 в Кашкадарьинской области;
- 15 в Сырдарьинской области;
- 12 в Самаркандской области;
- 12 в Сурхандарьинской области;
- 11 в Джизакской области;
- 10 в Андижанской области;
- 7 в Хорезмской области;
- 7 в Ферганской области;
- 5 в Республике Каракалпакстан.