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  20 октября 2020
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Экспорт Узбекистана сократился на $1,1 млрд, - Центробанк

CentralAsia (UZ) -  Центральный банк Узбекистана подготовил предварительные показатели текущего счета платежного баланса за 9 месяцев 2020 года.

По предварительным расчетам, дефицит текущего счета платежного баланса за 9 месяцев составил 663 млн долларов, сократившись на 63% по сравнению с 9 месяцами 2019 года ($1,8 млрд).

«Данная ситуация объясняется такими причинами как значительное сокращения объемов импорта по сравнению с объемами экспорта, сохранение международных денежных переводов практически на уровне прошлого года, а также ростом цены золота на мировом рынке», – объяснили в ЦБ.

Падение мировых цен на энергоресурсы, а также замедление темпов мировой экономики, вызванное пандемией коронавируса отразилось на объёмах экспорта товаров и услуг который составил 11,8 млрд. долл. снизившись на 1,1 млрд. долл. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (12,9 млрд. долл.).

Импорт товаров и услуг составил $16,1 млрд, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $3,4 млрд ($19,5 млрд).

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