В Казахстане от коронавируса за неделю скончались 28 человек

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 12 по 18 октября зарегистрировано 28 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.



Новые случаи в разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 13;

- город Алматы - 4;

- Западно-Казахстанская область - 3;

- Атырауская область - 2;



- город Нур-Султан - 1;



- город Шымкент - 1;



- Северо-Казахстанская область - 1;



- Костанайская область - 1;



- Мангистауская область - 1;



- Карагандинская область - 1.



Итого по республике с начала пандемии зарегистрировано 1796 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Казахстане

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