В Казахстане от коронавируса за неделю скончались 28 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 12 по 18 октября зарегистрировано 28 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.
Новые случаи в разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 13;
- город Алматы - 4;
- Западно-Казахстанская область - 3;
- Атырауская область - 2;
- город Нур-Султан - 1;
- город Шымкент - 1;
- Северо-Казахстанская область - 1;
- Костанайская область - 1;
- Мангистауская область - 1;
- Карагандинская область - 1.
Итого по республике с начала пандемии зарегистрировано 1796 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции.
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