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  20 октября 2020
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В Казахстане от коронавируса за неделю скончались 28 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане с 12 по 18 октября зарегистрировано 28 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи в разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 13;

- город Алматы - 4;

- Западно-Казахстанская область - 3;

- Атырауская область - 2;

- город Нур-Султан - 1;

- город Шымкент - 1;

- Северо-Казахстанская область - 1;

- Костанайская область - 1;

- Мангистауская область - 1;

- Карагандинская область - 1.

Итого по республике с начала пандемии зарегистрировано 1796 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Казахстане
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