В конце октября состоится вывозной рейс из Стамбула в Ашхабад

CentralAsia (TM) - 24 октября, по информации turkmen.news, состоится вывозной рейс для граждан Туркменистана, которые из-за эпидемии COVID-19 не могут покинуть Стамбул.

Также источник turkmen.news сообщил, что в конце месяца граждан Туркменистана вывезут из Дубая. Точная дата рейса пока неизвестна.

Власти Туркменистана организуют вывозные рейсы с августа. На борт самолетов попадают по спискам, которые составляют посольства. Некоторые из рейсов не афишируются заранее.

Так, о рейсе из Стамбула 24 сентября официальные СМИ сообщили лишь после того, как самолет приземлился в Туркменабаде. Кто попал на рейс – осталось неизвестным.

Недавно turkmen.news стало известно о продаже билетов на вывозные рейсы из России по завышенным ценам. По информации источников, билет на рейс из Москвы 7 октября можно было приобрести за 75 тысяч рублей ($970). Это неподъемная сумма для граждан, которые перед закрытием границ планировали краткосрочную поездку и не собирались устраиваться на работу за рубежом.