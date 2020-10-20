ФАО поможет создать продовольственный хаб в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Всемирный день продовольствия отмечается 16 октября с 1979 года, в день создания Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Сама организация появилась в 1945 году, и в прошлую пятницу отметила свое 75-летие. О ее задачах в мире и в Казахстане рассказал Кайрат Нажмиденов, представитель ФАО в РК.



Во время Второй Мировой войны голод стал реальностью для миллионов людей по всей планете. В ответ на это ООН и решила создать ФАО. 16 октября 1945 года в Квебеке правительства 34 стран подписали устав организации. С момента создания она аккумулирует самые успешные практики в мировом сельском хозяйстве и помогает наращивать потенциал производства продовольствия и сельскохозяйственной продукции.



«Сегодня ФАО, насчитывающая 194 государств-членов, работает более чем в 130 странах по всему миру, помогая развивать агропродовольственные системы и создавать цепочки добавленной стоимости для обеспечения продовольствием растущего населения планеты. При этом фокус наших программ также сосредоточен на достижении гендерного равенства, продвижении молодежи и поддержке семейных фермерских хозяйств. В этом нашим экспертам помогают знания и опыт, накопленные за 75 лет деятельности», - рассказал Кайрат Нажмиденов.



Партнерство Казахстана с ФАО развивается с момента вступления страны в организацию в 1997 году. Организация помогает правительству РК использовать принципы ведения сельского хозяйства, получившие отражение в Целях устойчивого развития ООН. На практике это означает внедрение таких агротехнологий, при которых развитие агросектора не нарушает экологического баланса.



Основные направления деятельности организации в Казахстане определяет Партнерская программа с правительством РК, являющаяся частью Соглашения между сторонами, ратифицированного в июле 2018 года. В ее рамках подготовлен целый портфель проектов, призванных гармонично развивать АПК Казахстана с учетом лучшего международного опыта.



«Реализация программы партнерства осуществляется в соответствии с приоритетами, определенными как в самом Соглашении, так и в действующей Государственной программе развития АПК РК на 2017-2021 годы. Сейчас идет работа по созданию нового Нацпроекта по развитию АПК на 2022-2026 годы, и в ней ФАО активно участвует. Также проекты Программы партнерства ФАО-Казахстан включают внедрение современных технологий семеноводства, и передовых водосберегающих технологий орошения, разработку и тестирование моделей сбалансированного и гармоничного развития животноводства, развитие производства и расширение экспортных рынков органической продукции, ряд других актуальных для страны направлений развития. Надеемся, что Правительство Казахстана приступит к финансированию Программы партнерства, что позволит эффективнее внедрять лучшие мировые практики и подходы в развитии АПК Казахстана», - сообщил Кайрат Нажмиденов.



В целом, портфель технической помощи ФАО в Казахстане на период 2010-2025 годы (без учета планируемых проектов в рамках Программы партнерства) насчитывает 39 проектов на общую сумму $35,8 млн. Из них 11 успешно завершены, восемь продолжают выполняться, а 20 находятся на стадии подготовки. Все они согласовываются с национальными партнерами в стране, главным образом с Министерством сельского хозяйства Казахстана.



В числе проектов, которые реализуются сегодня - комплексное управление земельными и пастбищными ресурсами, внедрение засухоустойчивых и солеустойчивых культур; формирование и развитие в сельской местности агропроизводства с вовлечением личных подсобных и семейных фермерских хозяйств; борьба с вредителями сельскохозяйственных культур; развитие цифровизации в сельском хозяйстве и так далее.



Помимо поддержки в создании нового Нацпроекта по развитию АПК на 2022-2026 годы, офис ФАО в Казахстане совместно с Министерством торговли и интеграции РК также приступил к подготовке проекта по развитию агропродовольственной торговли и созданию международного продовольственного хаба.



«Пандемия, а вместе с ней карантинные меры, которые ввели некоторые страны из-за COVID-19, негативно повлияли на международные и национальные товарообмены в странах региона, и привели к нарушениям производственных и маркетинговых цепочек. При этом нехватка ряда продуктов в странах-импортерах привела к росту цен, что отразилось на покупательской способности потребителей. Особенно остро эти негативные воздействия ощущались в первые месяцы введения карантинных мер, когда у субъектов рынка еще не было понимания, как работать в новых условиях. Однако, несмотря на неопределенность, возникшую на агропродовольственных рынках на начальном этапе распространения COVID-19, сейчас правительства многих государств получили опыт работы в условиях глобального кризиса, стали более информированными и подготовленными к рыночным изменениям. Мировые тенденции отразились и на Казахстане с учетом роли и места страны на агропродовольственных рынках», - говорит Нажмиденов.



Спрос на продукцию растениеводства Казахстана и благоприятная ценовая конъюнктура стимулирует развитие АПК страны, повышает инвестиционную привлекательность всей отрасли и создает благоприятные условия для дальнейшей интенсификации и диверсификации производства. Но для стабилизации цен на продовольствие для населения требуется бесперебойное функционирование агропродовольственных сбытовых цепочек и упрощение торговых режимов в стране и на глобальном уровне. ФАО берет на себя задачу решения этого вопроса для общего блага и предотвращения проблем с обеспечением продовольствием.



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