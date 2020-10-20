В Таджикистане узаконят дистанционную работу

CentralAsia (TJ) - Прошло очередное заседание парламента Таджикистана, на котором депутаты обсуждали поправки в закон «О содействии занятости населения», сообщает НИАТ «Ховар».

На заседании принято решение внести поправки в ряд законов, в том числе ввести понятие «удаленная (дистанционная) работа».

Исходя из этого, к статье 1 закона «О содействии занятости населения» добавлен новый абзац, регулирующий отношения, связанные с осуществлением трудового процесса вне места нахождения работодателя с использованием информационно-коммуникационных технологий в рабочем процессе.

Кроме того, для усовершенствования статьи 4 действующего закона был добавлен новый параграф во второй части законопроекта.

Согласно поправкам, работники, осуществляющие свою деятельность в удаленном режиме, также приравнены к группе занятого населения. Это значит, что в дальнейшем их трудовая деятельность будет определяться Трудовым кодексом Таджикистана.

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