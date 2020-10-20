В Германии отменили чемпионат по метанию рождественских елок

CentralAsia (CA) - В Германии из-за пандемии коронавируса отменили чемпионат по метанию рождественских елок, сообщает Deutsche Welle.

Это шуточно-развлекательное мероприятие проводится обычно в самом в начале года в коммуне Вайденталь в земле Рейнланд-Пфальц. Отмененный чемпионат стал бы уже 14-м по счету. Он был назначен на 10 января 2021 года.

Организаторы проверили возможные варианты, разные профилактические концепции, но решили не рисковать. Действующие чемпионы официально сохранят свои спортивно-рождественские титулы еще на год.



