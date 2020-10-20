Застрявшие в Абхазии сотни мигрантов из Узбекистана ночуют на улице, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Сотни узбекских мигрантов, находящиеся на абхазско-российской границе вынуждены жить на улице, не имея возможности вернуться домой. МИД Узбекистана и посольство в России игнорируют обращения граждан. Об этом сообщает "Кун.уз" со ссылкой на узбекских мигрантов в Абхазии.

По словам Рената Юсупова из Сурхандарьи, в настоящее время в Абхазии находятся около 2 тысяч граждан Узбекистана. Они приехали сюда работать из России. Когда из-за пандемии границы закрылись, граждане Узбекистана остались здесь и надеялись на снятие карантинных ограничений.

По данным издания, МИД сообщил, что около 400 граждан Узбекистана, оставшихся в Абхазии, будут возвращены на родину в начале октября. Но 19 дней спустя это обещание всё ещё не выполнено.

Узбекистанцы, находящиеся в Абхазии, обратились в посольства Узбекистана в Ростове и Москве. Однако диппредставительства не ответили на запросы мигрантов.

«Мы не хотим, чтобы правительство забирало нас бесплатно, у нас есть деньги на чартерный рейс. «Все, что нам нужно сделать, это перейти из Абхазии в Россию».

Оказывается, мигрантам необходимо пересечь территорию России, чтобы вернуться в Узбекистан. В настоящее время границу разрешено пересекать только гражданам России и Абхазии.

28 сентября сообщилось, что узбекские мигранты, застрявшие в Абхазии из-за карантинных ограничений, просили проложить им транзитный маршрут в Узбекистан.