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  20 октября 2020
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Тихановская призвала белорусских силовиков перейти на сторону народа
// DW

CentralAsia (CA) -  Оппозиционный лидер, экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская призвала сотрудников силовых структур перейти на сторону народа до 25 октября, пообещав освободить их от люстрации.

«Народный ультиматум — это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы - не делайте этого», - написала Тихановская на своем Телеграм-канале.

Она пообещала, что «ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления», и «поголовной люстрации не будет».

Тихановская добавила, что новой Беларуси нужна система силовых ведомств, предложив их сотрудникам связаться с оппозицией и фондами, а также сделать публичное обращение с поддержкой своего народа.

Ранее сообщалось о том, что Тихановская поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своем уходе, иначе будет начата «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

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