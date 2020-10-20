Тихановская призвала белорусских силовиков перейти на сторону народа

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CentralAsia (CA) - Оппозиционный лидер, экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская призвала сотрудников силовых структур перейти на сторону народа до 25 октября, пообещав освободить их от люстрации.



«Народный ультиматум — это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы - не делайте этого», - написала Тихановская на своем Телеграм-канале.



Она пообещала, что «ответственность понесут персонально те, кто совершал преступления», и «поголовной люстрации не будет».



Тихановская добавила, что новой Беларуси нужна система силовых ведомств, предложив их сотрудникам связаться с оппозицией и фондами, а также сделать публичное обращение с поддержкой своего народа.

Ранее сообщалось о том, что Тихановская поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своем уходе, иначе будет начата «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».