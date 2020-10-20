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  20 октября 2020
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Всемирный банк сообщил о росте числа бедных в Таджикистане в 2020 году
Всемирный банк
Всемирный банк

CentralAsia (TJ) -  Уровень бедности в Таджикистане в 2020 году может составить 26,5%, что на 0,2 процентных пункта выше показателя за предыдущий год, следует из таблицы Всемирного банка.

До начала пандемии коронавируса уровень бедности в Таджикимстане неуклонно снижался. Но прогресс был неравномерным — в отдельных регионах (Хатлонская и Горно-Бадахшанская автономная область) этот показатель с 2018 по 2019 годы, наоборот, вырос. А в сельской местности застопорился на отметке в 30,2%, в то время, как уровень бедности среди городского населения снизился с 21,5% до 18,4%.

В 2021 и 2022 годах уровень бедности в масштабах страны, согласно прогнозу, продолжит уменьшаться, но не такими быстрыми темпами, как раньше.

На пике пандемии, по данным Всемирного банка, два из пяти домохозяйств в Таджикистане сообщили о сокращении потребления продуктов питания, что намного превышает уровень 2019 года. 20% семей не смогли получить медицинскую помощь, и только 5% по состоянию на август текущего года сообщили о получении помощи от государства.

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