В Индии за сутки коронавирус выявлен у 46,7 тыс. человек

// AP Photo / Mukhtar Khan

CentralAsia (CA) - В Индии за минувшие сутки зарегистрировано 46 790 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.

Таким образом, общее количество зараженных в Индии достигло 7 597 063, из них выздоровели 6 733 328 пациентов, скончались 115,1 тыс. человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, по количеству зараженных Индия занимает второе место, после США, по числу жертв — третье, после США и Бразилии.