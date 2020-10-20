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  20 октября 2020
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В Индии за сутки коронавирус выявлен у 46,7 тыс. человек
// AP Photo / Mukhtar Khan

CentralAsia (CA) -  В Индии за минувшие сутки зарегистрировано 46 790 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.

Таким образом, общее количество зараженных в Индии достигло 7 597 063, из них выздоровели 6 733 328 пациентов, скончались 115,1 тыс. человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, по количеству зараженных Индия занимает второе место, после США, по числу жертв — третье, после США и Бразилии.

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