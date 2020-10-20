В Астраханской области в надежде вернуться на родину скопились более 200 граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Астраханской области России будут предприняты все необходимые меры, чтобы не допустить скопления мигрантов из Узбекистана на границе. Об этом говорили накануне, 19 октября, на совещании, которое было посвящено ситуации с трудовыми мигрантами на границе России и Казахстана.

Как сообщили местные СМИ, сейчас мигранты находятся недалеко от пропускного пункта “Караузек” в Красноярском районе. Пути решения проблемы председатель правительства Астраханской области Александр Шарыкин обсудил с представителями федеральных, областных, муниципальных органов власти и узбекской диаспоры. В настоящее время на границе находятся порядка 250 граждан Узбекистана на 130 автомобилях.

По одной из версий, мигрантов намеренно дезинформировали о возможности проехать через территорию Казахстана на родину на машинах. Стоит отметить, что при этом законные пути выезда из России всё же есть. Например, существуют специальные авиарейсы из Москвы, Ростова и Санкт-Петербурга. Также отправиться в Узбекистан можно поездом со станции Волжская в Волгоградской области. Тем временем за нарушение правил пребывания на территории России уже было составлено 16 протоколов.

Уточняется, что астраханские аграрии стараются оказывать поддержку в отправке на родину трудовых мигрантов, которые работают на полях региона. Как сообщил представитель МИД России на территории Астраханской области, внешнеполитическое ведомство намерено направить соответствующую ноту в посольство Узбекистана. А вот Роспотребнадзору, местной власти и органам внутренних дел поручено обеспечить правопорядок и не допустить ухудшения эпидобстановки в регионе.

