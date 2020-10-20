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  20 октября 2020
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В России впервые выявили свыше 16 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки зарегистрировано 16 319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Это является рекордным показателем в стране с начала пандемии коронавируса.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 664 (28,6%). Таким образом, в России нарастающим итогом зафиксировано 1 431 635 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 54,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 374 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 316 569 человек.

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