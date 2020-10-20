За сутки от коронавируса в России скончались 269 человек

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 269 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 49 и Санкт-Петербурге – 38.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 24 635 человек. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 выявлен у 1 431 635 человек, из них выздоровели — 1 085 608, под медицинским наблюдением остаются 316 569 пациентов.