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  20 октября 2020
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За сутки от коронавируса в России скончались 269 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 269 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 49 и Санкт-Петербурге – 38.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 24 635 человек. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 выявлен у 1 431 635 человек, из них выздоровели — 1 085 608, под медицинским наблюдением остаются 316 569 пациентов.

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