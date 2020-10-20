В Узбекистане живого мужчину признали умершим от коронавируса и хотели выдать тело семье

CentralAsia (UZ) - На востоке Узбекистана, в городе Намангане, сотрудники распределительного ковид-центра перепутали пациентов и сообщили родственникам одного из них о смерти. Об этом сообщил телеканал Sevimli.

Как отмечается, членам семьи сообщили о смерти их родственника, который был заражен коронавирусом и находился в распределительном центре Намангана. Сын умершего отправился в больницу, чтобы забрать своего отца и позвонил на его номер, чтобы найти телефон. В этот момент телефон поднял сам отец.

Я разговаривал со своим отцом 23 сентября, и он сказал, что с ним все в порядке. Через 20 минут позвонили врачи и сказали, что его состояние осложнилось. Я вернулся, и они сказали, что он скончался. Прошел час. Мы думали, что он там. Я вспомнил, что у него с собой был телефон и позвонил на его номер, чтобы узнать, где телефон. Мне ответил отец, – сказал сын пациента.

При этом парень не стал ругаться с сотрудниками центра, так как его отец остался жив, передает repost.uz.

По словам одного из врачей распределительного центра, в одной палате лечились два пациента с одинаковой фамилией, а разница в их возрасте была 1-2 года. Состояние одного пациента улучшалось, а другой скончался в результате осложнении.

Из-за технической ошибки медсотрудник сказал сыну живого пациента, что его отец умер. Однако позже родственники мужчины установили, что его отец жив. А скончавшийся пациент был переведен в Бюро патологической анатомии и будет передан его родственникам после дезинфекции и эпидемиологической очистки, - сказал врач Шукрулло Солиджонов.‌‌