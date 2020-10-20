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  20 октября 2020
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Узбекские золотовалютные резервы сокращаются второй месяц

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане по состоянию на 1 октября общий объём золотовалютных резервов составляет $33,4 млрд. При этом в прошлом месяце объём резервов составлял $34,6 млрд, сообщает пресс-служба Центрального банка.

Большая часть резервов хранится в виде монетарного золота – $18 млрд 599 млн, и в иностранной валюте – $14 млрд 487 млн.

В прошлом месяце объём резервов в валюте был больше почти на $1 млрд. Согласно данным ЦБ на 19 октября, стоимость одной унции золота составляет – $2013.

Резервы золота в Узбекистана сокращаются второй месяц подряд. С апреля Центральный банк наращивал резервы и в иностранной валюте, и в виде золота, однако в августе произошла диверсификация запасов за счет продажи золота.

Ранее сообщалось, что Узбекистан стал абсолютным лидером по продажам золота в июле текущего года. Страна продала 11,6 тонны.

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