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  20 октября 2020
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В Узбекистане медицинские отходы ковид-больницы скинули у реки Чирчик (видео)

CentralAsia (UZ) -  В сети Интернет распространилось видеозапись, на которой запечатлены медицинские отходы, выброшенные на берег реки Чирчик под Ташкентом.

По данным узбекистанского телеканала "Севимли", инцидент произошел 12 октября, мусор, выловленный из реки, был вывезен на свалку в этот же день.

«В настоящее время все отходы вывезены и утилизированы. По словам официальных лиц, они принадлежали инфекционной больнице в Зангиате, которая специализируется на лечении коронавируса», - говорится в репортаже.

Отмечается, что за утилизацию отходов данной больницы с 6 июля отвечала компания ООО Med Clast Plyus. Однако с 27 сентября право на утилизацию медицинских отходов было передано ООО Pokiza tozalash.

Сообщается, что ответственные лица были оштрафованы на 1,1 млн сумов (100 долларов США).

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