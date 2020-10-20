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  20 октября 2020
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Под Ташкентом прорвало цистерну с водой. Разрушены дома, перебои с электричеством

CentralAsia (UZ) -  Под Ташкентом прорвало цистерну с водой, в результате чего разрушены близлежащие дома, возникли перебои с электричеством, сообщила пресс-служба МСЧ.

Инцидент произошёл сегодня, 20 октября, в 04:30 утра на одном из дачных посёлков в Паркентском районе Ташкентской области.

По предварительным данным, цистерну, вместимостью 2 тыс. кубометров воды, прорвало из-за образовавшейся в ней трещины.

Частичный ущерб был нанесён 8 дачным постройкам, которые были расположены вблизи цистерны. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

В эти минуты на месте работают пожарно-спасательные расчёты УЧС Ташкентской области, которые выкачивают воду из домохозяйств.

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