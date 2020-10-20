Под Ташкентом прорвало цистерну с водой. Разрушены дома, перебои с электричеством

- Узбекистан, происшествия
- 18:15, 20 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - Под Ташкентом прорвало цистерну с водой, в результате чего разрушены близлежащие дома, возникли перебои с электричеством, сообщила пресс-служба МСЧ.
Инцидент произошёл сегодня, 20 октября, в 04:30 утра на одном из дачных посёлков в Паркентском районе Ташкентской области.
По предварительным данным, цистерну, вместимостью 2 тыс. кубометров воды, прорвало из-за образовавшейся в ней трещины.
Частичный ущерб был нанесён 8 дачным постройкам, которые были расположены вблизи цистерны. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.
В эти минуты на месте работают пожарно-спасательные расчёты УЧС Ташкентской области, которые выкачивают воду из домохозяйств.