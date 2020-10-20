Узбекистан улучшил позиции в мировом рейтинге скорости Интернета

CentralAsia (UZ) - Компания Ookla опубликовала данные сервиса Speedtest.net по ежемесячному рейтингу Speedtest Global Index по итогам сентября 2020 года. Узбекистан снова показал рост по скорости мобильного и фиксированного Интернета, прибавив 2 позиции вверх по скорости фиксированного, и одну позицию вверх по скорости мобильного интернета.

Страна в общем рейтинге поднялась на 96-е место из 176 стран мира по фиксированному интернету со скоростью 30,5 Мбит/с, сообщает Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Год назад Узбекистан занимал 112-е место в мире по фиксированному интернету со скоростью 19,91 Мбит/с. Таким образом, за один год скорость фиксированного интернета выросла на более чем 10 Мбит/с. на скачивание, а страна поднялась 16 позиций в рейтинге вверх.

По скорости мобильного интернета Узбекистан также значительно улучшил свои позиции по сравнению с сентябрём 2019 года, поднявшись за один год на 6 позиций вверх — со 131-го места на 125-ю позицию. При этом скорость за год выросла с 10,79 Мбит/с. (Download) до 13,54 Мбит/с. в сентябре 2020 года.