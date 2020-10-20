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  20 октября 2020
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Премьеры Узбекистана и России обсудили вопросы противодействию коронавирусу

CentralAsia (UZ) -  Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил по телефону с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым меры по противодействию коронавирусу и торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Об этом сообщает 20 октября пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств рассмотрели совместные меры по противодействию новой коронавирусной инфекции, а также актуальные вопросы российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в СНГ", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мишустин и Арипов обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.

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