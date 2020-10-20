Компания из Южной Кореи модернизирует Бухарский НПЗ в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Специалисты южнокорейской компании «SK Engineering & Construction» прибыли в Узбекистан для исследования производственных площадок Бухарского НПЗ в рамках заключенного ранее соглашенияю Об этом сообщает пресс-служба АО «Узбекнефтегаз».

Соглашение о модернизации НПЗ было подписано 6 июля 2020 года между АО «Узбекнефтегазом» и «SK Engineering & Construction». Модернизация направлена на увеличение глубины переработки сырья с 70% до 95%, увеличение выхода светлых нефтепродуктов с 77% до 91%, а также для выпуска нефтепродуктов стандарта Евро 5.

В рамках проекта будет построена установка гидроочистки общей нафты, изомеризация легкой нафты, короткоцикловой адсорбции, комплекса каталитического крекинга мазута, реконструкция установок аминовой очистки, гидроочистки газойля и атмосферной перегонки нефтегазоконденсатных смеси. Корейские специалисты будут проводить исследования в течение октября-ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе начнется проект по модернизации объекта на сумму 553 млн долларов.

Завод, основанный в 1997 году, будет впервые технологически обновлен. После завершения работ НПЗ сможет ежегодно перерабатывать 2,5 млн тонн нефти и газового конденсата, за счет чего будет налажено производство 1,2 млн тонн бензина стандарта «Евро-5», 200 тысяч тонн авиакеросина, 750 тысяч тонн дизельного топлива и 30 тысяч тонн мазута.

Завод обладает перерабатываемой мощностью в 2,5 млн тонн нефти и газового конденсата в год.