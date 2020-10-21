Президент Узбекистана принял командующего Центральным командованием ВС США

CentralAsia (UZ) - 20 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял командующего Центральным командованием Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи, прибывшего с рабочим визитом.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы узбекско-американских отношений и региональной повестки. Особое внимание уделено противодействию глобальным вызовам и угрозам безопасности и стабильности.

Состоялся обмен мнениями по поддержке мирного процесса в Афганистане и оказанию практического содействия экономическому восстановлению этой страны.

Были рассмотрены также вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.