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  21 октября 2020
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В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 10 574

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

По его данным, за сутки 54 человека выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 574 человек, из них вылечились 9617 пациентов, скончались 80 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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