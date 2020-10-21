В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 10 574

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

По его данным, за сутки 54 человека выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 574 человек, из них вылечились 9617 пациентов, скончались 80 человек.

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