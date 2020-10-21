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  21 октября 2020
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На утро 21 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 143 человек. Всего — 109 766

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 143 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 октября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 29;

- Восточно-Казахстанская область - 19;

- Карагандинская область - 16;

- Алматинская область - 14;

- город Алматы - 13;

- Атырауская область - 11;

- Павлодарская область - 10;

- Северо-Казахстанская область - 8;

- Акмолинская область - 6;

- Западно-Казахстанская область - 5;

- Костанайская область - 5;

- Актюбинская область - 3;

- Жамбылская область - 3;

- Мангистауская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 109 766 случаев заражения коронавирусом, скончались около 1,8 тыс. человек.

Коронавирус в Казахстане
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