На утро 21 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 143 человек. Всего — 109 766

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 143 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 октября сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:



- город Нур-Султан - 29;

- Восточно-Казахстанская область - 19;

- Карагандинская область - 16;

- Алматинская область - 14;



- город Алматы - 13;

- Атырауская область - 11;

- Павлодарская область - 10;

- Северо-Казахстанская область - 8;



- Акмолинская область - 6;

- Западно-Казахстанская область - 5;

- Костанайская область - 5;



- Актюбинская область - 3;



- Жамбылская область - 3;



- Мангистауская область - 1.



Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 109 766 случаев заражения коронавирусом, скончались около 1,8 тыс. человек.

Коронавирус в Казахстане

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