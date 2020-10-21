На утро 21 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 143 человек. Всего — 109 766

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 143 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 21 октября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 29;
- Восточно-Казахстанская область - 19;
- Карагандинская область - 16;
- Алматинская область - 14;
- город Алматы - 13;
- Атырауская область - 11;
- Павлодарская область - 10;
- Северо-Казахстанская область - 8;
- Акмолинская область - 6;
- Западно-Казахстанская область - 5;
- Костанайская область - 5;
- Актюбинская область - 3;
- Жамбылская область - 3;
- Мангистауская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 109 766 случаев заражения коронавирусом, скончались около 1,8 тыс. человек.
Коронавирус в Казахстане
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