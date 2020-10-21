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  21 октября 2020
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Токаев назначил выборы в парламент Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату выборов в Мажилис. Об этом сообщается на сайте Акорды.

«Назначить очередные выборы депутатов Мажилиса парламента, избираемых по партийным спискам, на 10 января 2021 года.

Назначить очередные выборы депутатов Мажилиса парламента, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, на 11 января 2021 года», - говорится в документе.

Также Центральной избирательной комиссии поручено организовать подготовку и проведение очередных выборов депутатов.

Правительству, акимам Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей поручено принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению очередных выборов.

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