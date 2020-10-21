В центре головы человека обнаружен неизвестный науке орган. Фото

// Radiotherapy and Oncology

CentralAsia (CA) - Ученые из Нидерландов обнаружили скрытый внутри головы человека орган, напоминающий набор слюнных желез, сообщает ВВС.



Несмотря на то, что строение организма человека изучено вдоль и поперек столетия назад, ученые до сих пор не догадывались о существовании этого органа.



Сообщается, что открытие произошло случайно, в ходе обследования пациентов с раком простаты при помощи новейшего сканера PSMA PET/CT. При контрастной томографии с введением в кровь радиоактивной глюкозы этот диагностический инструмент находит в теле опухоли.



В данном случае он обнаружил позади носоглотки нечто другое.

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«У человека есть три набора больших слюнных желез, но не в этом месте», - говорит радиолог-онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака.



«Насколько было известно ранее, слюнные железы в носоглотке микроскопически малы. Около тысячи их равномерно распределены по слизистой оболочке. Поэтому представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили это», - добавил он.



Слюнные железы производят слюну, необходимую для работы пищеварительной системы. Большую часть ее выделяют три основных набора желез, известных как околоушные, подчелюстные и подъязычные.



В человеческом организме есть еще около тысячи мелких слюнных желез. Они размещаются по всей полости рта и в дыхательном тракте, но так малы, что их можно обнаружить только в микроскоп.



Не замеченный ранее четвертый набор слюнных желез, открытый командой Фогеля, гораздо крупнее и находится позади носа и над нёбом, в самой середине головы.



«Два органа, высветившихся при исследовании, имеют все признаки слюнных желез, - говорит ведущий автор исследования, хирург полости рта Маттейс Вальстар из Амстердамского университета.



«Мы назвали их трубчатыми железами, поскольку они расположены над трубчатым валиком [возвышение в носовой части глотки, в котором находится хрящ евстахиевой трубы]».



Трубчатые железы были обнаружены у всех 100 пациентов, обследованных с помощью аппарата PSMA PET/CT. Вскрытие двух тел, мужского и женского, также подтвердило существование заметной невооруженным глазом парной структуры в виде дренажных капилляров в задней стенке носоглотки.