В Узбекистане за сутки выявили 305 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за сутки, 20 октября, выявили 305 больных коронавирусом.

По состоянию на 23:30 20 октября число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 63912.

За сутки скончались трое больных коронавирусом, всего за время пандемии – 534.

В настоящее время из выявленных 63912 пациентов выздоровели 61068 человек (+351 за сутки), а показатель выздоровления от коронавируса в стране составил 95 процентов.

Из 2310 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 292 находятся в тяжелом, а 81 – крайне тяжелом состоянии.