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  21 октября 2020
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 156 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 156 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 301 человека, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 163;

- Нур-Султан - 13 694;

- Атырауская область - 10 980;

- Карагандинская область - 9954;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6771;

- Шымкент - 5129;

- Алматинская область - 4810;

- Жамбылская область - 4068;

- Северо-Казахстанская область - 4040;

- Павлодарская область - 3912;

- Туркестанская область - 3338;

- Акмолинская область - 3337;

- Мангистауская область - 3269;

- Актюбинская область - 3218;

- Кызылординская область - 3120;

- Костанайская область - 3113.

Коронавирус в Казахстане
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