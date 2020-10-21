За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 156 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 156 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 301 человека, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 163;
- Нур-Султан - 13 694;
- Атырауская область - 10 980;
- Карагандинская область - 9954;
- Восточно-Казахстанская область - 8385;
- Западно-Казахстанская область - 6771;
- Шымкент - 5129;
- Алматинская область - 4810;
- Жамбылская область - 4068;
- Северо-Казахстанская область - 4040;
- Павлодарская область - 3912;
- Туркестанская область - 3338;
- Акмолинская область - 3337;
- Мангистауская область - 3269;
- Актюбинская область - 3218;
- Кызылординская область - 3120;
- Костанайская область - 3113.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения